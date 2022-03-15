Обшуки у нардепів від ОПЗЖ: вилучено зброю та багато валюти
У Держбюро розслідувань повідомили про обшуки у низки народних депутатів України з фракції ОПЗЖ, які «незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон».
«Зокрема, у народного депутата Вадима Рабиновича вилучено серед іншого три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах, у народного обранця Віктора Чорного — 2 гранати (Ф-1 та РГД-5), а у депутата Олега Волошина знайшли серед іншого пістолет», -- йдеться у повідомленні.
Зазначається, що слідчі дії проводилися у рамках досудового розслідування щодо неправомірних дій посадових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, у тому числі народним депутатам України, у незаконному перетині державного кордону України.
Раніше у Дніпрі СБУ затримала місцевого жителя, який організував канал зв'язку, щоб ворожі спецслужби могли дзвонити з Росії в Україну, приховуючи номери телефонів.
Фото ДБР586
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