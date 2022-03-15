Вчора, 14 березня, біля Маріуполя, де ворог поніс великі втрати, був ліквідований бойовик Тарас Гордієнко, який у 2014−2015 роках знущався та вбивав українських воїнів. Інформацію про це підтвердили сепаратистські ЗМІ, зокрема сайт «Новоросія».

Відомо, що рашист на псевдо «Клуні» вбивав українських воїнів у Пісках, Іловайському котлі, Донецькому аеропорту і був причетний до створення Дебальцевського котла, де теж полягло чимало бійців АТО. Свого часу бойовик Гордієнко вихвалявся ворожим ЗМІ, що це він «спалив дві колони в аеропорту, спалив 3 БМП, підбив танк і 4 БМП, віджав 2 БМП — ціленькі! Його хлопці дві доби утримували трасу Дебальцеве — Артемівськ. Скільки спалили там — ніхто й не рахував».

Після Дебальцевого вже у складі батальйону «Клуні» повернувся в Донецьк. Як саме він був ліквідований, невідомо. Можливо, це сталось тоді, коли вчора російські окупанти підірвали посеред вулиці автомобіль, начинений великою кількістю вибухівки задля створення фейку про обстріл «Точкою-У».

Нагадаємо, під Маріуполем бійці ЗСУ ліквідували чергового російського генерала.

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