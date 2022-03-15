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Події

Під Києвом загинули двоє журналістів, третій втратив ногу

18:03 15 березня 2022
журналісти

Під Києвом у селі Горенка загинули двоє журналістів. Представники ЗМІ потрапили під обстріл російської артилерії. Як повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко, під час обстрілу загинули оператор телеканалу FoxNews, громадянин Ірландії П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Кувшинова.

Крім того, 14 березня під Києвом було поранено ще одного журналіста FoxNews Бенджаміна Хола. Він разом із колегами висвітлював російське вторгнення в Україну. Команда FoxNews підтвердила, що Холла госпіталізували з пораненням, а Геращенко пізніше уточнив, що постраждалому журналісту довелося ампутувати частину гомілки.

Бенджамін Холлі Фото foxnews.com

13 березня в Ірпені під Києвом загинув американський журналіст та колишній кореспондент New York Times Брент Рено. Після цього журналістам було заборонено в'їзд в Ірпінь.

Фото Pravda_Gerashchenko/telegram

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