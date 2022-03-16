Шалені орки путіна варварськи обстріляли Київ: пошкоджено дві багатоповерхівки

Вранці 16 березня рашистські окупанти знову вдарили по житлових масивах столиці — о 06:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про обвал у житловому будинку у Шевченківському районі. Як повідомили в ДСНС, там внаслідок потрапляння уламків снаряду у 12-поверховий житловий будинок стався обвал на 12-му та технічному поверхах, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

Наразі відомо про двох травмованих мешканців будинку.

Стався обвал на 12-му та технічному поверхах

Станом на 07:45 загорання на балконах 3, 10, 11 та 12 поверхів, а також у квартирі на верхньому поверсі було ліквідовано.

Евакуювати вдалося 37 цивільних осіб.

У сусідньому дев’ятиповерховому житловому будинку горіння не спостерігається.

Роботи з пошуку постраждалих та розбирання конструкцій нині тривають.

Нагадаємо, 15 березня снарядами окупанта було пошкоджено три багатоповерхівки у Святошинському та Подільському районах, приватний будинок на Осокорках та станція метро.

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