«Воював на Донбасі»: в Україні ліквідовані два московитські генерали, яким Путін надав звання одним указом

15 березня 2022 року побіля Маріуполя бійцями окремого загону спеціального призначення «Азов» був ліквідований генерал-майор Олег Мітяєв — командир 150-ї мотострілецької дивізії РФ. Це вже четвертий (за іншими даними, пʼятий) російський генерал, ліквідований за останні три тижні.

48-річний воєнний злочинець з Московії — уродженець Оренбурга. Закінчив суворовське училище, Омське загальновійськове училище, військові академії імені Фрунзе та Генерального штабу ЗС РФ. Служив у повітряно-десантних військах РФ, дослужився до командира окремої ДШБ, після чого у 2015 році був призначений начальником резервних формувань мотострілецьких військ командування резерву Південного військового округу.

Насправді ж, за даними СБУ, у жовтні 2015-го — листопаді 2016 р. під позивним Баркас і фальшивими документами він воював проти України на Донбасі. Спочатку як полковник Микола Дигало, потім — генерал-майор Микола Варавва. Очолював першу окрему мотострілецьку бригаду («Славянскую») теругруповання «ДНР». Генеральське звання отримав під час командування терористами — 11 червня 2016 р. На Донбасі активно займався «бізнесом» з розкрадання інфраструктури та зловживав алкоголем.

У грудні 2016 р. призначений командиром 201-ї військової бази РФ, дислокованої в Таджикистані. У 2020-му — командиром 150-ї мотострілецької дивізії РФ. У 2021-му був у «відрядженні» як заступник командувача угруповання військ РФ у Сирії, після чого повернувся на попередню посаду.

До речі, його дивізія сформувалась всього кілька років тому. Але їй надали назву Ідрицько-Берлінської і орден Кутузова, після чого оголосили правонаступницею знаменитої дивізії, у складі якої Михайло Єгоров, Мелітон Кантарія та Олекса Берест встановили на Рейхстазі «Прапор N5» — офіційний прапор Перемоги. Нині «правонаступниця» отримала непочесне звання рашистської за вбивства цивільних та інші воєнні злочини.

Раніше захисники України знищили ще низку російських вищих офіцерів. Це:

Генерал-майор Магомед Тушаєв (за іншими даними, просто майор, але міг мати спецзвання генерала: поліцейське чи внутрішньої служби) — командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії РФ (колишній кадирівський батальйон «Сєвєр»), в минулому — командир СОБР «Терек». Ліквідований побіля Гостомелю.

Генерал-майор Віталій Герасимов, начальник штабу — перший заступник командувача 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Ліквідований поблизу Харкова. До речі — генеральське звання було присвоєно тим же указом, що й Мітяєву.

Генерал-майор Андрій Колесников, командир 29-ї загальновійськової армії РФ. Ліквідований в Україні (подробиці не розголошуються).

Генерал-майор Андрій Суховецький, заступник командувача 41-ої загальновійськової армії. Ліквідований біля Маріуполя.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», окупанти отримали наказ вбивати беззбройних цивільних українців, навіть дітей.

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