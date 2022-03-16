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Ядерна та радіаційна безпека на Запорізькій АЕС під загрозою — «Енергоатом»

12:18 16 березня 2022
ЗАЕС

Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, продовжують використовувати територію цієї атомної станції як полігон для знищення нерозірваних снарядів та мін. Вибухають потужні боєприпаси в небезпечній близькості від ядерних реакторів, повідомляє «Енергоатом» України. Вибухи чути далеко поза станцією. Це саме ті снаряди та міни, якими путінські відморозки обстрілювали ЗАЕС, коли 12 днів тому йшли на її захоплення. Безпосередньо на станції на сьогоднішній ранок перебуває понад пів сотні одиниць ворожої військової техніки та сотні озброєних солдатів та офіцерів. Вони харчуються у їдальні АЕС.

Окупанти заявляють, що не втручаються в технічні аспекти роботи станції, дозволяють проводити чергування персоналу. Але всі свої дії, зокрема й технічні, співробітники АЕС мають узгоджувати з керівництвом окупаційного гарнізону. У повідомленні «Енергоатому» наголошується: «Працівники станції знаходяться під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал після прибуття на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. В результаті ядерна та радіаційна безпека — під загрозою».

До того ж через блокаду міста енергетиків в Енергодарі не вистачає продовольства, ліків, пального.

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