Черговий злочин російських нацистів: окупанти викрали мера Скадовська та його заступника

Російські окупанти викрали мера окупованого Скадовська (Херсонська область) Олександра Яковлєва, а також його заступника Юрія Плюха.

Про це повідомив у Facebook активіст Артем Костюченко. «Щойно зі Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександра Яковлєва та Юрія Палюха. Збираємось на центральній площі о 12:00» , — написав він.

Нагадаємо, що окупанти викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова. Його вивезли до окупованого Луганська, де мають намір «судити за тероризм».

Також викрали мера міста Дніпрорудне Запорізької області Євгена Матвєєва.

Фото Олександра Яковлєва із соцмереж

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