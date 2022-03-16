У Бучі рашисти викрали и вивезли 5 працівників мерії

15 березня окупанти увірвались у міську раду, викрали та вивезли в невідомому напрямку 5 працівників, які були в міськраді. Відомо, що серед них був і керуючий справами Бучанської міської ради Дмитро Гапченко. Російські військові вимагали пред'явити документ, який засвідчує особу, а після цього без пояснень відібрали та викинули паспорти, а людей скрутили та вивели з адмінприміщення, при цьому стріляючи зі зброї. У Бучанській міській раді інформацію підтвердили.

«У вівторок, 15 березня, ввечері російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста. Повний список полонених такий:

1) Гапченко Дмитро Олександрович;

2) Черкаський Леонід Юхимович;

3) Циган Микола Володимирович;

4) Ющенко Анатолій Вікторович;

5) Уманець Володимир Олександрович (охорона);

6) Матюк Сергій Олександрович.

Відїжджаючи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи. Місце перебування зазначених осіб наразі невідоме!"

Нагадаємо, Буча — одне з міст, яке взяло на себе удар невдалого «бліцкригу» Росії, розрахованого на швидке захоплення Києва.

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