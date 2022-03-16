29.30 / 30.37 32.58 / 33.99
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Бучі рашисти викрали и вивезли 5 працівників мерії

13:17 16 березня 2022
У Бучі рашисти викрали и вивезли 5 працівників мерії

15 березня окупанти увірвались у міську раду, викрали та вивезли в невідомому напрямку 5 працівників, які були в міськраді. Відомо, що серед них був і керуючий справами Бучанської міської ради Дмитро Гапченко. Російські військові вимагали пред'явити документ, який засвідчує особу, а після цього без пояснень відібрали та викинули паспорти, а людей скрутили та вивели з адмінприміщення, при цьому стріляючи зі зброї. У Бучанській міській раді інформацію підтвердили.

«У вівторок, 15 березня, ввечері російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста. Повний список полонених такий:

1) Гапченко Дмитро Олександрович;

2) Черкаський Леонід Юхимович;

3) Циган Микола Володимирович;

4) Ющенко Анатолій Вікторович;

5) Уманець Володимир Олександрович (охорона);

6) Матюк Сергій Олександрович.

Відїжджаючи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи. Місце перебування зазначених осіб наразі невідоме!"

Нагадаємо, Буча — одне з міст, яке взяло на себе удар невдалого «бліцкригу» Росії, розрахованого на швидке захоплення Києва.

673

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сніжана Єгорова

«Стою на колінах перед усім українським народом»: на 20-й день війни пропутінська Сніжана Єгорова раптом прозріла й вибачається

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

добровольці

Добровольці Сил територіальної оборони матимуть статус учасників бойових дій, — закон

Зеленський

Зеленський про провокацію з рядком, що біжить: можу запропонувати скласти зброю військовим РФ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.