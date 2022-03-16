У Вінниці рашисти пошкодили телевежу: де тепер можна дивитися українські телеканали

У Вінниці рашисти пошкодили телевежу — ефірне мовлення у місті не працює. Про це повідомили у Держспецзв'язку. За словами спеціалістів, окупанти обстріляли телевежу Концерну РРТ (входить до сфери управління Держспецзв'язку) у Вінниці. Ефірне мовлення в місті тимчасово не працює.

«Тому нагадуємо мешканцям Вінниці, що наразі отримати доступ до українського мовлення безкоштовно можна кількома способами.

На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена, — повідомили у відомстві. — Більшість українських каналів мають власні канали на YouTube. Якщо у вас є швидкий Інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на веб-сторінці на YouTube бажаний канал. Якщо швидкість Інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео — якість — 360р або 480р — цього буде достатньо).

На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи. У «Дії» в розділі Послуги. Для цього потрібно оновити застосунок.

Крім того, слухайте українське радіомовлення через інтернет-радіо: radioplayer.ua та в застосунку «Дія». Нині триває Національний телемарафон #UAразом: провідні національні телеканали «UA:Перший», «Рада», 1+1, «Україна», ICTV, СТБ, «Інтер», «Україна24″, „ТРК Київ“ об'єднались задля того, щоб оперативно надавати глядачеві перевірену інформацію щодо війни в Україні».

Нагадаємо, під ранок мешканці Вінниці прокинулись від кількох потужних вибухів, їх відчули й мешканці прилеглих сіл. На щастя, жертв нема.

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