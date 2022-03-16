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Події

Тікали від війни: на Хмельниччині у масштабній ДТП загинули 7 людей

15:19 16 березня 2022
ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 березня близько 6:00 години на трасі Кропивницький — Знам'янка поблизу села Лозова Волочиської тергромади.

«Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області продовжують роботу на місці події та з'ясовують усі обставини ДТП, — повідомляє управління місцевої поліції. — Відбулося зіткнення автобуса Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (дані водія встановлюються), який перевозив переселенців з м. Дніпро в напрямку м. Тернопіль. У результаті ДТП водій та 6 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Ще 9 пасажирів транспортного засобу госпіталізовані до лікарні в м. Волочиськ».

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