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Події

В Чернігові окупанти вбили як мінімум 10 людей, які стояли в черзі за хлібом

16:15 16 березня 2022
Чернігів, обстріл

Жахлива трагедія сталася в Чернігові, який російські нелюди, як і інші міста та села, обстрілюють артилерією і бомбардують з літаків, вбиваючи мирних жителів і знищуючи їх житло.

В одному зі спальних масивів міста-героя люди стояли в черзі за хлібом, коли ворог завдав по Чернігову черговий удар. В результаті як мінімум 10 осіб загинуло. На відео, яке оприлюднило Суспільне телебачення, видно тіла загиблих. В об’єктив також потрапили чернігівці, які намагалися покласти пораненого в автівку, щоб доставити в лікарню. На сьогоднішні в Чернігові від ворожих обстрілів та бомбардувань загинули вже понад 100 цивільних.

Нагадаємо, що неодноразово російські полонені в своїх свідченнях розповідали: командування дало їм наказ вбивати цивільних. Про це також кажуть окупанти в телефонних розмовах з рідними та знайомими, які вдалося перехопити українським компетентним органам.

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, орки путіна варварськи обстріляли Київ, та Маріуполь.

Фото в заголовку: ukrinform.ua

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