У метро Києва затримали диверсанта-росіянина: робив фото важливих об'єктів та фіксував місця дислокації ЗСУ

У метро Києва продовжують затримувати диверсантів. Як повідомили у Національній поліції, цього разу правоохоронці «взяли на гарячому» уродженця РФ, який фотографував об'єкти критичної інфраструктури столиці України, блокпости та місця дислокації ЗСУ.

У ході перевірки документів поліцейські з'ясували, що він прибув до Києва прямо з Росії.

«У його телефоні виявлено активне листування з російськими абонентами та особистий кабінет платника податків РФ. Крім того, у його гаджеті були фотографії об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів та місць дислокації ЗСУ», — повідомили правоохоронці.

Затриманий диверсант

Наразі зловмисника передано співробітникам СБУ для подальших слідчих дій.

Нагадаємо, раніше в СБУ констатували, що Росія супроводжує вторгнення своєї армії в Україну «розконсервуванням» своїх агентів — колишніх військових, яких куратори планують і залучити як до відкритої, так і підпільної війни. Усього за кілька днів березня ворожі ДРГ були знешкоджені у чотирьох регіонах України та у Києві .

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