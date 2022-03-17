У полон до окупантів потрапила легендарна парамедик Тайра

Легендарну парамедика Тайру (Юлію Паєвську) взяли у полон. Останніми днями Тайра рятувала у багатостраждальному Маріуполі поранених українців.

«Юлія Паєвська попала в полон, — написала на своїй сторінці у Facebook волонтерка Наталія Воронкова. - Відома волонтер, парамедик, Народний Герой України разом зі своїм водієм Сергієм попала в полон росіян! Вона вісім років рятувала життя мирних мешканців, в тому числі дітей та поранених військових».

Своєю чергою волонтерка Оксана Корчинська під час прямого ефіру підкреслила, що останніми днями Юлія рятувала у Маріуполі українців, які дістали поранення. Востаннє на зв'язок вона виходила, коли вона виїхала допомогти цивільним пораненим. У цей момент її схопили. Поки що інформації про місце перебування Тайри нема.

Додамо, що 53-річна Юлія Паєвська у мирному житті викладала айкідо, вона президент федерації айкідо «Мутокукай Україна», має 5-й дан. Тайра — медик Майдану, викладач тактичної медицини в проєктах «Народний резервіст» та «Захист патріотів». Організаторка та командир добровольчого медично-евакуаційного підрозділу «Ангели Тайри». З 2018 року — командир евакуаційного відділення 61 ВМГ. Парамедик. За роки війни нею евакуйовано близько 600 поранених військових і добровольців. Надано медичну та домедичну допомогу, евакуйовано пораненими близько 8000 цивільних осіб. Має нагороду «Народний Герой України».

«Найважчим періодом на війні для мене була, мабуть, Світлодарська дуга, грудень 2016 року, коли ми буквально жили в машині, — розповідала про себе Юлія Паєвська на проєкті „Дівчата зрізають коси“. — Був великий мороз. Це тривало 8 днів. Спершу ми вивозили поранених, а під кінець уже — тих, у кого були контузії. Перші три дні були надзвичайно жорсткими — кров просто крапала з машини на лід… Це було справжнє сортування. Хоча було й не так, як це викладають у медичних закладах, — життя і реальна війна вносять свої корективи. Я взагалі часто порівнюю парамедицину і воєнну медицину з мистецтвом».

2067

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter