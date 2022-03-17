У Луганську тіла загиблих солдатів видають рідним у магазині «Копійка», а в Донецьку трупи спалюють на меткомбінаті: ГУР

У Генштабі перерахували мертвих окупантів — їхня кількість на 21-й день військової агресії в Україні досягла 14 тисяч, а Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило оперативну інформацію про видачу їхніх тіл родичам. Так, у Луганську окупаційна влада відкрила в магазині «Копійка» пункт видачі тіл загиблих мобілізованих. Поліція окупантів виписує родичам лише свідоцтво про смерть та дозвіл на поховання. А жодних документів про те, де і за яких обставин загинув новобранець, не надається.

Серед загиблих є такі, хто свого часу оформив російський паспорт. Окупанти оголосили, що за смерть на війні росіян їхні родичі отримають 12 мільйонів рублів. Але в ОРДЛО цих грошей не видають. І це дуже обурює місцевих. Окупанти кажуть їм, що виплат за мобілізованих із «ЛНР» та «ДНР» не передбачено, навіть якщо в них був паспорт із двоголовим орлом. Воно й не дивно: для Москви мешканці маріонеткових республік — люди другого гатунку.

У «ДНР» мобілізованих відправляють переважно у найгарячіші точки. Як правило, їх використовують для розчищення різних перешкод на місцевості та копання окопів. Втрати серед таких новобранців становлять 70−80%. Ті, хто потрапляє в полон, розповідають про вкрай низький рівень забезпечення військовослужбовців їжею.

Маріонеткова влада «ДНР» намагається приховати від населення величезну кількість загиблих серед мобілізованих та добровольців, які поповнюють Перший армійський корпус окупантів. Тому трупи потай спалюють на Донецькому металургійному комбінаті. Точна кількість спалених невідома.

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