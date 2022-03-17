Майже як син та онук Ротару: за 17 тисяч доларів двоє призовників хотіли втекти у Молдову

На державному кордоні України з Молдовою прикордонники все частіше виявляють чоловіків призовного віку, які намагаються втекти з країни. Так, ввечері 16 березня поблизу села Немія на Вінничині затримали громадянина Молдови та двох жителів Харківської області. Чоловіки намагалися перетнути кордон нелегально. Про це розповіли у пресслужбі обласної поліції.

«На надувному човні чоловіки планували переплисти річку Дністер. 46-річний житель Харківщини і його 18-річний син не мали права покидати територію країни через мобілізацію. Свої „послуги“ 32-річний громадянин Республіки Молдова оцінив у 17 тисяч доларів. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Батько з сином, які під час війни намагались втекти з України, також понесуть відповідальність, — повідомили у пресслужбі поліції Вінниччини. — Провіднику за незаконне переправлення осіб через державний кордон загрожує до дев’яти років позбавлення волі. Триває слідство».

Додамо, що 7 березня зареєстровано подібний випадок. Молдаванин пообіцяв провезти через кордон групу з 10 чоловіків. За повідомленнями ЗМІ, серед них були син та онук співачки Софії Ротару. За нелегальний перетин кордону підозрюваний з кожної особи запросив 2000 доларів. А за це обіцяв на надувному човні перевезти всіх через річку Дністер до Молдови. Затримані громадяни, які намагались втекти до Молдови, будуть притягнені до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону — стаття 204−1. Організатор у СІЗО.

— Здолати Дністер на човні — це єдиний варіант нелегалам дістатись Молдови. А все тому, що течія цієї річки вкрай швидка, тут глибоко. Й човни часто заносить. Були випадки, що просто до самих прикордонників. Вбрід через ріку не підеш та не попливеш, бо можна загинути, — розповіла «ФАКТАМ» Діана Кондратюк, прессекретарка Могилів-Подільського прикордонного загону. — Навіть влітку місцеві не купаються в Дністрі, адже вода до того ще й холодна.

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