У Чернігові під обстрілом загинув ще один громадянин США

За кілька днів після того, як під Києвом окупанти розстріляли кореспондента американської газети New York Times, у Чернігові загинув ще один громадянин США.

Як повідомляють у ГУНП у Чернігівській області, це сталося під час обстрілу супротивником центру міста.

«Окупанти в черговий раз здійснили атаку, вдаривши з важкої артилерії по беззбройним цивільним жителям міста. Є загиблі та поранені люди. Серед загиблих — громадянин США», — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що правоохоронці допомогали евакуювати постраждалих громадян до медичних закладів.

«На місці події працюють чернігівські слідчі поліції. Правоохоронці ретельно фіксують усі обставини та наслідки військових злочинів росіян», — додали в обласному управлінні.

Напередодні в обласному центрі загинуло близько 10 людей — чернігівчани стояли у черзі за хлібом, коли путінські військові завдали удару по місту.

Фото поліції Чернігівщини

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