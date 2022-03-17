Жертвами нічного обстрілу Мерефи під Харковом стали понад 20 людей
Місто Мерефа під Харковом у ніч на 17 березня зазнало ракетного обстрілу. Внаслідок ворожої авіаатаки було зруйновано мирні об'єкти — школу та міський будинок культури. Про це повідомила прокуратура області. Також постраждали будівлі Інституту овочівництва та баштанництва.
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У школі після влучення снаряда сталася пожежа. Близько третьої години ранку людей у будівлі не було, а тому обійшлося без постраждалих. У будівлі сільгоспінституту вибиті вікна та пошкоджено дах. Будинок культури було зруйновано.
За інформацією обласної прокуратури, під завалами зруйнованих будівель загинула 21 особа, поранено 25 людей, 10 постраждалих у тяжкому стані. Число жертв може збільшитися, оскільки розбір завалів ще не закінчено.
За фактом обстрілу Мерефи СБУ веде розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни, пов'язаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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