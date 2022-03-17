Окупанти знову обстріляли Святошин у Києві: є жертви

У Києві після чергового ворожого обстрілу спалахнув склад у Святошинському районі міста. Горить територія у 10 тисяч квадратних метрів. Це вже другий з початку тижня обстріл у Святошинському районі. Як і в попередньому випадку, сильну пожежу спровокували уламки снаряда, повідомляє ДСНС.

Один із снарядів не здетонував

Роботу рятувальникам ускладнює той факт, що один із снарядів не розірвався, і все ще є ризик детонації. Пожежу доводиться гасити з безпечної відстані.

За попередньою інформацією, внаслідок пожежі на складі загинула одна людина.

Пожежу на складі доводиться гасити з безпечної відстані

Окрім складу, через влучання снарядів спалахнули два автомобілі у тому ж Святошинському районі Києва. Одна людина загинула. Також горить трава на пустирі, вогнем охоплено 5 тисяч квадратних метрів. Бригади рятувальників все ще намагаються впоратися із полум'ям.

Також 17 березня з тяжкої артилерії окупанти обстріляли житлові будинки у селі Нові Петрівці Вишгородського району. Один будинок зруйновано, сусідні будинки пошкоджені. Дворічну дитину дістали з-під завалів живою, але через отримані травми вона померла в лікарні. Ще чотирьох людей госпіталізовано.

Фото Київської ОДА

Фото Київська ОДА/Telegram

Нагадаємо, раніше було озвучено прогноз, що Росія перейде до тактики максимального залякування населення з завданням ударів по житлових будинках, цивільних об'єктах, де можуть перебувати люди.

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