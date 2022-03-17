«Вирвали з корінням світлу українську родину»: маленькі онуки, двоє дорослих та бабуся загинули на Житомирщині

Окупанти продовжують нещадно вбивати мирних українців, серед яких і діти. Одна із таких трагедій сталась в Малині на Житомирщині — рашисти серед ночі завдали місту авіаційного удару. Загинула ціла родина. Про цю трагічну історію розповіла місцева жителька Світлана Левчук.

«Невимовне горе та безмежний біль обпікає моє пошматоване серце. Не стало моєї дорогої подруги Наталії Ободзінської — вірної дружини, турботливої мами, люблячої бабусі, милої сестрички, талановитої вчительки, її дітей та внуків, невинно убієнних рашистськими загарбниками, — розповіла Світлана Левчук. — 8 березня Наталя разом зі своїми донечкою, синочком та двома малесенькими внучатками-двійнятками загинула внаслідок бомбардування ворогом міста Малин. Загинула у своєму, побудованому власними руками будинку, біля якого не було ні військових, ні стратегічно важливих об'єктів. Біля нього тільки завжди буяли квіти та тягнувся до сонечка молодий садочок. На подвір'ї лунав сміх дітей та онуків, над оселею линула пісня родичів та друзів… Все вбили… 22 роки нашої дружби, осяяної добротою та щирістю, вірністю та любов'ю назавжди залишаться зі мною. А ще зі мною до останнього мого дня залишаться ненависть і жага помсти до нелюдів, які так підло обікрали цей світ, вирвали з корінням світлу українську родину».

родина Наталії Ободзінської

Додамо, що Малин не вперше потерпає від окупантів. Унаслідок авіаобстрілів, що сталися вдень 15 березня, загинула літня жінка. Ще двоє людей травмовані. Від з початку вторгнення фашистів Путіна до нашої країни, за офіційними даними, загинуло 103 маленьких українця.

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