Через війну у містах на Поліссі завелись дикі кабани

Жителі Житомира опублікували відео, на якому дикий кабан гуляє територією місцевої школи № 15, це на околиці обласного центру. Автором ролику виявився експерт з транскордонних захворювань сільськогосподарських тварин Олександр Рєвнівцев.

«Житомир, дикий кабан гуляє територією школи № 15, що знаходиться на околиці міста. Починає відбуватись те, про що я офіційно попереджав 2 дні тому: війна Росії проти України не зменшує ризиків поширення інфекційних хвороб, — зазначив Олександр Рєвнівцев у своєму дописі. — Пам'ятайте про те, що основним джерелом передачі вірусу АЧС є дикі свині. Сьогодні в північних районах України, де сконцентрована популяція диких свиней, ведуться бойові дії, що може призводити до масової міграції наляканих пострілами тварин. Єдиним шляхом попередити занесення вірусу АЧС на подвір'я чи підприємство, є обов'язкове застосування заходів з біобезпеки, не ігноруйте їх, навіть під час війни».

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Користувачі мереж вирішили «розбавити» допис гумором, то ж почали жартувати, що то не кабан, а кадирівець заблукав у місті. На що інші відповіли, що окупанти настільки дурні, що можуть бути лише «партнерами баранів у шлюбний період».

Нагадаємо, наші воїни не тільки мужньо б'ють ворога, а й демонструють і гідні людяні вчинки, рятуючи тварин, що потерпають від війни.

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