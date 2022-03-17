29.40 / 30.71 32.79 / 34.51
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Через війну у містах на Поліссі завелись дикі кабани

21:50 17 березня 2022
кабани

Жителі Житомира опублікували відео, на якому дикий кабан гуляє територією місцевої школи № 15, це на околиці обласного центру. Автором ролику виявився експерт з транскордонних захворювань сільськогосподарських тварин Олександр Рєвнівцев.

«Житомир, дикий кабан гуляє територією школи № 15, що знаходиться на околиці міста. Починає відбуватись те, про що я офіційно попереджав 2 дні тому: війна Росії проти України не зменшує ризиків поширення інфекційних хвороб, — зазначив Олександр Рєвнівцев у своєму дописі. — Пам'ятайте про те, що основним джерелом передачі вірусу АЧС є дикі свині. Сьогодні в північних районах України, де сконцентрована популяція диких свиней, ведуться бойові дії, що може призводити до масової міграції наляканих пострілами тварин. Єдиним шляхом попередити занесення вірусу АЧС на подвір'я чи підприємство, є обов'язкове застосування заходів з біобезпеки, не ігноруйте їх, навіть під час війни».

«>

Користувачі мереж вирішили «розбавити» допис гумором, то ж почали жартувати, що то не кабан, а кадирівець заблукав у місті. На що інші відповіли, що окупанти настільки дурні, що можуть бути лише «партнерами баранів у шлюбний період».

Нагадаємо, наші воїни не тільки мужньо б'ють ворога, а й демонструють і гідні людяні вчинки, рятуючи тварин, що потерпають від війни.

932

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лорак із колишнім чоловіком

Поки Лорак мовчить, її колишній допомагає Україні «гуманітаркою»

Мей Маск у Києві

«Ти така гарна, Ілоно»: мати Маска та Павло Дуров приєдналися до тролінгу Кадирова

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

близнюки загинули у Малині

«Вирвали з корінням світлу українську родину»: маленькі онуки, двоє дорослих та бабуся загинули на Житомирщині

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.