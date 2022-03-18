Скрипаль-«стукач»: музикант Волинської філармонії виявився коригувальником вогню ворога по Луцькому аеропорту

Починаючи війну проти України, агресор багато в чому розраховував на допомогу зрадників серед наших співгромадян.

Одним із них виявився і скрипаль Академічного камерного оркестру Волинської обласної філармонії «Кантабілі» Ілля Сметанін, після наведення якого на світанку 24 лютого до Луцького військового аеродрому потрапили ворожі ракети.

Про це написав у своєму Telegram-каналі військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За інформацією місцевих видань, Ілля — людина із сім'ї музикантів, виросла у Луцьку у мікрорайоні, колись заселеному радянськими військовими. Він хвалився, що його дід був ракетником, а мама мріяла стати льотчицею… Сам же юнак вибрав музичну професію. Сметанін закінчив Луцьку музичну школу № 2, пізніше Волинське державне училище культури та мистецтв імені Ігоря Стравінського та Львівську національну музичну академію імені Миколи Лисенка. І почав гастролювати… Росією. Його скрипка також звучала багато де в Україні, бо грав у добре відомому оркестрі «Кантабілі». Виступав колись і у Парижі (Франція). Згадуючи поїздки до Європи, Сметанін казав: «Там настільки все добре, що навіть гидко».

А ще скрипаль захоплювався літаками. 2010 року Ілля Сметанін став одним із засновників організації «ОВАЛ» (Організація волинських авіалюбителів). Насправді ж був одним із інформаторів, які зливали ворогові всю інформацію про волинську авіацію — і військову, і цивільну. Надавав відомості про діяльність клубів, аеродромів, полігонів, навіть авіамодельного гуртка для дітей, що діє у Палаці молоді, що навчається. Пишався, що збирає інформацію про війська протиповітряної оборони та ракетні війська стратегічного призначення.

Раніше Сметанін уже потрапив на співпрацю з ворогом. Але тоді викрутився. У 2020 році Служба безпеки України встановила, що один із найкращих штурманів Віталій Синельников, який до 2004 року служив на військовому аеродромі Луцька, був російським шпигуном. Завдяки цьому зраднику ворог уже тоді отримав дані для авіаудару з аеродрому у мирному Луцьку! Серед інформаторів штурмана був і Сметанін. Коли взялися за музиканта, той запевняв, що прямих питань Синельников йому не ставив, тільки уточнював, скільки з військового аеродрому злітає бортів.

У ніч із 23 на 24 лютого тривожний гул на луцькому аеродромі сповістив про те, що почалася війна. Наведення для російських ракет надав Ілля Сметанін. Поки наші льотчики піднімали літаки в небо, зрадник їх обдзвонював, щоб запитати, куди летять, щоб далі передавати інформацію спецслужбам Росії… Ця атака була не єдиною — 11 березня повторно до Луцька прилетіли ракети. Вони забрали життя чотирьох людей і скалічили близько десятка.

Раніше «ФАКТИ» писали про кроки на дипломатичному фронті, які керівництво нашої країни робить для припинення війни.

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