У Білорусі, територію якої Москва використовує для війни проти України, вже з'явилися партизани, що намагаються перешкодити перекиданню російських військ до наших кордонів. Білоруські військовослужбовці не настільки радикальні, але воювати також не хочуть. Певно, тому їх використовують на брудних роботах. Таких, як відмивання відтягнутої на ремонт техніки від людських решток.

Як стало відомо білоруському виданню «Наша ніва», одна з таких баз з ремонту танків облаштована у містечку Комарин Гомельської області — поблизу кордону з Україною. Комарин сполучений залізницею з Припʼяттю та Черніговом, а шосейною дорогою — з Чорнобилем та Черніговом. Судячи з усього, московити відібрали у місцевого радгоспу майданчик для сільгосптехніки, куди звозять свої пошкоджені танки.

Журналістам вдалося поспілкуватись з родичами одного зі строковиків. Ті розказали, що його кудись перевели з його частини, після чого досить довго з ним не було зв'язку, вони боялися, що хлопця відправили на війну в Україну. А нещодавно він зміг зв'язатися з батьками через вайбер і попросив дістати та якось передати йому препаратів від нудоти та блювоти.

Спочатку батьки вирішили, що син поранений і потрапив у полон в Україні. Але він заспокоїв: його з товаришами по службі відрядили з частини на заході Білорусі на південь — у Комарин. Там — поставили відмивати техніку, привезену на ремонт: «Відмиваємо танки від людських решток. Там шматки тіл, нас постійно нудить». Цю інформацію підтверджують і батьки інших строковиків, котрих відправили у Гомельську область мити танки.

Та все ж білоруські вояки та їхня рідня можуть радіти: вони тільки відмивають. А відправили б до України, то відмивали б, можливо, з танків їхні рештки.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у Луганську пункт видачі родичам тіл ліквідованих українською армією орків облаштували у магазині «Копейка». А в Донецьку більшість трупів просто спалюють у печах місцевого металургійного комбінату.

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