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Події

Прихистили гадину на свою голову: на Прикарпатті переселенець за завданням ворога наносив мітки на важливі об'єкти інфраструктури

11:30 18 березня 2022
Затримання

Оперативники Івано-Франківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції виявили зловмисника, який на своїй сторінці у соцмережі пропонував грошову винагороду за нанесення міток на об'єктах стратегічного значення та інфраструктури.

58-річний чоловік виявився переселенцем з Донеччини, який мешкав у Івано-Франківську з 2014 року. У його мобільному телефоні правоохоронці знайшли чимало контактів з окупованих територій та росії, повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Нині затриманого передано до управління СБУ.

Крім того, як повідомили в поліції, в Одесі оперативники внутрішньої безпеки НПУ затримали двох чоловіків, які фотографували приміщення державних установ та об'єктів місцевої інфраструктури, а у Чернігові на території залізничного вокзалу — зупинили надто допитливих місцевого мешканця та жителя Білорусії. При перевірці в обох виявили записи з координатами розташування адміністративних будівель відділу поліції, окремих блокпостів та кількість задіяного особового складу.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як можна повідомити правоохоронцям про ворожі мітки на будинках, які окупанти наносять навіть на дитячі лікарні.

Фото Національної поліції

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