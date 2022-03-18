Опубліковані наслідки удару російських фашистів по Харкову та Краматорську

Вранці в п'ятницю, 18 березня, окупанти завдали ударів по багатьом українським містам, у тому числі й Києву.

А у Донецькій облдержадміністрації показали наслідки атаки на Краматорськ.

«Вранці росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Поцілили у житловий будинок та адміністративну будівлію Поки відомо про 2 загиблих та 6 поранених, інші подробиці встановлюємо» , — повідомив керівник ОДА Павло Кириленко і виклав у соцмережі фото та відео наслідків атаки окупантів.

Також російські фашисти вкотре обстріляли Харків. У ДСНС повідомили, що під удар потрапили будівля вищого навчального закладу та житлові будинки.

"18 березня близько 8:40 у Харкові внаслідок ворожих обстрілів отримав сильні руйнування шестиповерховий навчальний корпус вищого навчального закладу, а також постраждали два сусідні житлові будинки. Загинула 1 особа, 11 людей постраждали і 1 особа перебуває під завалами", - повідомляли рятувальники.

Також 18 березня противник обстріляв Вінниччину — українські ППО збили три ракети окупантів.

Фото Павла Кириленка

2446

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter