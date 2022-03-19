Щільний смог, який спостерігається в Києві 19 березня, пов'язаний із пожежами на великих сміттєзвалищах на околицях столиці. Як повідомляє ДСНС, продовжують горіти два гектари сміттєвого полігону в селі Нові Петрівці Вишгородського району. Звідти їдкий дим поширюється на північну частину Києва.

У південно-західних районах міста смог стоїть через велику пожежу в селі Тарасівка Бучанського району. Там горить несанкціоноване звалище. За попередніми підрахунками, у вогні опинилося близько гектара території.

Фото ДСНС/Facebook

У КМДА кажуть, що додалися продукти горіння в повітря через пожежі, що бушували в Гостомелі, Бучі. Погіршилася ситуація через безвітряну погоду. Їдкий дим відчувається у всіх районах Києва.

За інформацією екологічних служб, концентрація небезпечних речовин у повітрі столиці поки що не перевищена. Відсотки оксиду та діоксид азоту, оксиду сірки, озону, формальдегіду, оксиду вуглецю, сірководню зросли, але поки що не перевищили ГДК. При цьому концентрація пилу в повітрі вдвічі-втричі перевищує максимально допустиму.

На період задимлення киянам радять залишатися вдома, не виходити на вулицю, пити більше води, вікна щільно закрити і завісити вологими простирадлами. Власникам очисників повітря рекомендується включити прилади на максимум.

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