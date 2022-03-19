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Події

«Вбити якнайбільше людей»: вперше ворог скинув на Київ снаряди на парашутах

16:10 19 березня 2022
бомба на парашуті

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив на брифінгу в Медіацентрі України, що 18 березня у Києві вперше зафіксовано факт використання російськими нелюдами снарядів, що спускаються на парашутах. «Росіяни використовують найжорстокішу зброю», — наголосив Геращенко.

У своєму відеозверненні мер Києва Віталій Кличко продемонстрував на камеру жменю металевих кубиків із гострими краями, якими нашпиговані боєприпаси, що ворог використовує проти мирного населення столиці. Радіус розльоту цієї шрапнелі — 500 метрів. Такі боєприпаси розраховані на те, щоб убити якнайбільше людей. Напевно, йдеться саме про ті снаряди, про які повідомив Антон Геращенко.

Нагадаємо, що вранці 18 березня російські фашисти обстріляли житловий квартал у Подільському районі столиці. Одна людина загинула, 4 отримали поранення. Серед постраждалих 19 мешканців є четверо дітей. Пошкоджено шість житлових будинків, дитячий садок та школа.

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