Окупанти зруйнували дамбу та шлюзи на річці Ірпінь: кілька сіл перебувають під загрозою затоплення

На Київщині, де точаться бої, російські окупанти зруйнували дамбу, яка захищала села від затоплення. Про це повідомив у Telegram заступник мера Києва Костянтин Усов.

«26 лютого окупанти підірвали дамбу, яка виконувала функції автомобільного моста у місці впадіння річки Ірпінь у Дніпро. Внаслідок цього село Демидів на березі Київського моря майже повністю затоплено і вода продовжує прибувати. Ще кілька сіл мають загрозу опинитися під водою через руйнування шлюзів у гирлі річки Ірпінь. Багато століть річки сходилися в одному рівні, але під час будівництва Київського водосховища у 1960-х роках, вода у Дніпрі піднялася. Щоб не затоплювати додаткову територію, побудували дамбу з насосами для перекачування води з Ірпеня в Дніпро», — написав він.

GIS-аналітик Сергій Гапон на супутникових картах показав масштаби затоплення. За його словами, велика вода продовжує прибувати і дійшла вже майже до Гостомеля.

«Разом з тим, розлив річки Ірпінь фактично є додатковим захистом рубежів Києва і значно звужує поле для сухопутних маневрів агресора», — вважає Усов.

Як повідомляє ТСН з посиланням на місцевих жителів, на річці залишилось 1−2 м до рівня асфальтованого покриття в селі Демидів, яке тимчасово захоплене росіянами. Подальше зростання рівня води призведе до затоплення доріг та підвалів і практично унеможливить евакуацію жителів, передавання ліків та продуктів.

Про те, що довелося пережити мешканцям Ірпеня та прилеглих населених пунктів протягом останніх тижнів читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: Без світла, води й під вибухи за вікном: 21-річна мешканка Бучі розповіла, як народжувала в нелюдських умовах.

Фото: tsn.ua

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