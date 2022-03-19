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Події

Разом з нею полягло ще восьмеро: у бою героїчно загинула 22-річна військова з Житомирщини

21:30 19 березня 2022
Олександра Бургарт

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинула 22-річна військова Олександра Бургарт з Житомирської області.

«Ще один чорний день чорної війни. Війна — перебірлива. Внаслідок ворожого обстрілу загинула наша землячка, уродженка села Миньківці, випускниця Андрушівської гімназії Олександра Олександрівна Бургарт (дівоче прізвище Шевчук), — розповіли про загиблу у Бердичівській РДА. - У 2021 році Олександра закінчила Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут».

Відомо, що військова захищала Україну у 19-й окремій ракетній бригаді «Свята Варвара». Загинула у бою на Донеччині. Їй було лишень 22… Разом з нею поклали голови за свободу України і восьмеро Героїв з Хмельниччини. Батьки пишалися своєю донькою, мріяли, що колись будуть бавити її діток, адже Саша нещодавно вийшла заміж… Не судилося.

Нагадаємо, днями загинула бойовий медик 15-ого окремого мотопіхотного батальйону Інна Дерусова. Уродженка Луганщини рятувала в Охтирці бойових побратимів.

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