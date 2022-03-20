Новий злочин російського Мордора: на Луганщині від обстрілу ворога загинули двоє дітей, ще одна дитина постраждала

В Рубіжному та Сєвєродонецьку на Луганщині, звідки намагаються вивозити цивільних так званими «гуманітарними коридорами», за минулу добу, 19 березня, від снарядів окупанта згинуло троє мирних жителів, з них двоє дітей, ще двоє містян (в т.ч. дитина) постраждали. Про це у Telegram повідомив голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай.

Втім, вдалося врятувати сімох людей.

Загалом обстрілами російської армії протягом 19 березня в цих двох містах пошкоджено або зруйновано близько 30 об’єктів. І з них — 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків, заклад освіти в Рубіжному, складські, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури

Гайдай констатує — рятувальники Луганщини не були вдома з 24 лютого, адже лише 19 березня сталося 19 потужних пожеж. З вогню вдалося врятувати сімох жителів області. Крім цього, співробітники ДСНС залишалися розбирати завали після гасіння, розвозили воду і продукти харчування для тих, хто ховається у бомбосховищах.

Нагадаємо, раніше у Генштабі констатували, що на Луганському напрямку загарбники намагаються взяти під контроль Рубіжне, закріпившись на західних та північно-західних околицях міста, а Сєвєродонецьк — пробують блокувати за аналогією з багатостраждальним Маріуполем.

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