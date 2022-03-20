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Українські військові знищили «вертушку» Ка-52 вартістю понад 16 мільйонів доларів

12:08 20 березня 2022
гвинтокрил

Після того як з'явилося відео знищення вертольотів ворога під Києвом, гарною новиною про знищення Ка-52 («Алігатор») зранку 20 березня поділились й у пресслужбі 128-ї бригади.

«19 березня в зоні бойових дій 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада знищила бойовий вертоліт росіян Ка-52 („Алігатор“). Боєць зенітно-ракетного підрозділу бригади зробив постріл із ПЗРК по вертольоту, який знаходився на граничній для досяжності відстані в кілька кілометрів. Ракета влучила у вертоліт, пошкоджений Ка-52 обрушився на землю, його екіпаж загинув. „Алігатор“ за військовою номенклатурою вважається командирською машиною авіації РФ. Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 — понад 16 мільйонів доларів США», — доповіли у пресслужбі.

Додамо, що українські військові вже неодноразово збивали російські гелікоптери включно з Ка-52. Загалом знищено вже понад сотню вертольотів ворога.

Фото ілюстративне

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Українські військові знищили «вертушку» Ка-52 вартістю понад 16 мільйонів доларів

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