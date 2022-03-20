Вбивці путіна обстріляли Індустріальний район Харкова: загинуло 5 людей, серед них дитина

У ніч проти 20 березня російсько-окупаційні війська обстріляли Індустріальний район Харкова, як роблять це практично щодня. Цього разу загинули п'ятеро цивільних осіб, серед них одна дитина, повідомив помічник начальника поліції Харківської області В'ячеслав Марков.

«Лише в Індустріальному районі міста Харкова за ніч з 19.02 на 20.02 від обстрілу загинуло п'ятеро цивільних людей. Серед загиблих — хлопчик, якому було лише 9 років», — написав він.

Наслідки нічного удару

За даними інших джерел, обстрілу зазнав і район «ХТЗ».

Загалом за час повномасштабного вторгнення росії в Україну в Харкові зруйновано майже 600 багатоповерхових будинків, без даху над головою залишилися тисячі сімей.

Нагадаємо, ще 1 березня ворог завдав по центру Харкова ракетного удару, знищивши 10 городян та поранивши не менше 30. І того ж дня захисники міста збили рашистський літак, який бомбив мирні квартали.

Фото Голос Америки

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