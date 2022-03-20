Був у цивільному одязі, із сокирою в руках: у Харкові затримали збитого путінського льотчика

У Харкові військовослужбовці Національної гвардії затримали льотчика-рашиста, збитого над містом ще тиждень тому. Весь цей час окупант «косив» під місцевого жителя і жив у занедбаному будинку на околиці міста.

Про це журналісти ТСН розповіли у рамках спільного інформаційного марафону UA Разом.

З'ясувалося, що після того, як літак був збитий засобами протиповітряної оборони, пілотові вдалося катапультуватись. Перші спроби його виявити не мали успіху. Однак незабаром він сам видав себе, запустивши в небо світлову ракету як знак для «своїх». Після прибуття правоохоронців на місце вони виявили росіянина із сокирою в руках.

«Він був без зброї, мав лише гранати, але вусики були відігнути, тобто мав намір захищатися. За той день він скинув 8 бомб безпосередньо по Харкову. І він розумів, куди він кидає, куди скидає (бомби. — Авт.). Він заступник командира частини, тобто все чудово розумів», — розповів нацгвардієць із позивним «Койотом».

Нагадаємо, раніше на прес-конференції в Києві один із таких льотчиків заявив: зрозумів, що ціль — житлові будинки та мирні люди, але злочинний наказ виконав.

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