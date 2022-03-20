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Вбивство з особливим цинізмом: у Маріуполі озвірілі окупанти скинули бомбу на школу мистецтв, де ховалися жінки та діти

16:13 20 березня 2022
Вбивство з особливим цинізмом: у Маріуполі озвірілі окупанти скинули бомбу на школу мистецтв, де ховалися жінки та діти

Російсько-окупаційні війська скинули бомби на школу в Маріуполі, яку використали для укриття близько 400 місцевих жителів. Як повідомили у Маріупольській міській раді, все сталося у школі мистецтв № 12 (Лівобережний район).

Наразі відомо, що будівля була зруйнована, а люди опинилися під завалами. Інформація щодо кількості постраждалих ще уточнюється.

Також після полудня 20 березня Маріуполь обстріляли з моря чотири кораблі військово-морського флоту Росії. Про це повідомили захисники багатостраждального міста — полк «Азов».

«Місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту Росії. Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто, використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем і танків російські окупанти знищують місто важким озброєнням бойових кораблів», — йдеться у повідомленні у Telegram.

Нагадаємо, 16 березня у Маріуполі російські літаки розбомбили драматичний театр, де знаходилися сотні дітей та жінок. Бомбосховище витримало удар, але точна кількість похованих під ним людей досі невідома.

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