Пожежа у Києві: у Святошинському районі уламки снаряда орків упали на багатоповерховий житловий будинок (фото)

У неділю, 20 березня, у Святошинському районі Києва, де лише днями внаслідок ворожого обстрілу горів склад, сталася пожежа у багатоквартирному житловому будинку через те, що на нього впали уламки російського снаряда.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що о 13:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у 10-поверховому житловому будинку. На місце події негайно прибули пожежники найближчих пожежно-рятувальних відділень.

На місці рятувальники встановили, що внаслідок попадання уламків снаряда сталося спалах на балконі 4-го поверху. Також спалахнули припарковані біля будинку приватні автомобілі.

О 14:24 загоряння було локалізовано, а о 14:41 — ліквідовано.

Проводиться евакуація мешканців будинку. Вже врятовано шістьох людей.

На місці задіяно сім одиниць пожежної техніки та 25 осіб особового складу. На місці також працюють медики.

За даними мера Віталія Кличка, внаслідок пригоди загиблих немає. Проте п'ятеро людей постраждали, з яких двох госпіталізували. Про це він заявив на місці події.

Нагадаємо, що в Києві з початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 228 людей, у тому числі чотири дитини. Зазначається, що в Києві з початку вторгнення російські війська пошкодили 36 житлових будинків, п'ять приватних садиб, шість шкіл, чотири дитячі садки, а в 57 будинках пошкоджено фасади, балкони та вікна.

Фото ДСНС

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