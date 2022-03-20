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Події

5-річна Каріна народилась у сорочці, а її батьків вбив російський снаряд

21:22 20 березня 2022
загинули батьки 5-річної Карини

Цією трагічною історією поділились знайомі родини Кравчук із Чернігова, який від початку війни з Росією потерпає від ворожих обстрілів.

«В одну мить сиротою залишилась вихованиця старшої групи Кравчук Каріна. 10 березня її батьків Юлію та Олександра Кравчуків вбили рашисти, — розповіла у ФБ Катерина Костюк, працівниця дитячого садка, який відвідувала дівчинка. —  Вони разом прожили у шлюбі майже 9 років, їх доньці зараз п'ять з половиною років. Юля рятувала людські життя понад 10 років на швидкій допомозі. Олександр зробив ремонт не в одному, не в 10 і навіть не на 100 об'єктах.

Вони мріяли про власний будинок, який побудують своїми руками, про щасливу доньку Каріну, про її майбутнє. Ніхто і ніколи з них не відмовляв у допомозі. Це були добрі та чесні люди. Але тепер їх більше не має… Причина смерті: під час їх виїзду був наступ російських покидьків, і снаряд чи уламок влучив в бік водійських дверцят. Батьки померли на місці в результаті множинних травм. На задньому сидінні було двоє дітей, їх госпіталізували у лікарню з ураженнями середньої та легкої тяжкості. В морг тіла потрапили тільки вчора, 19 березня, через постійні обстріли тієї ділянки… Каріна народилась в сорочці, в неї тільки декілька опіків і струс мозку після того, що сталось. Але в один момент вона залишилась сиротою. Після похорону родичі хочуть вивезти дитину у більш безпечне місце".

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