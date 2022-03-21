На Сумщині ЗСУ з першого пострілу знищили надсучасний російський танк «Чорний орел»

У публічних заявах про свій експериментальний танк «Чорний орел» представники російської оборонки відзначають його особливо надійний захист від ураження снарядами та іншими боєприпасами, але, як повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький, українські артилеристи вразили це «диво» бронетехніки з першого пострілу. Танк був обладнаний комплексом активного захисту «Дрозд-2». Активний захист — це коли електронна система за соті і навіть тисячні частки секунди реагують на снаряд чи ракету, які летять у танк, щоб знищити. Система автоматично вистрілює з цього боєприпасу невеликим снарядом. Таким чином, рятує танк від ураження. Але «Дрозд-2» не впорався із цим завданням. Тому «Чорний орел» перетворився на обвуглену курку. Це сталося біля міста Тростянець. Наші військові завдали удару по колоні техніки окупантів та розгромили її. Серед спалених машин ворога був і російський танк.

Нині є лише кілька дослідних зразків «Чорного орла». Демонструючи їх на міжнародних виставках озброєнь, росіяни розповідали відвідувачам, що закривають башту щільною сіткою.

Раніше повідомлялося, що під Черніговом ЗСУ знищили цілу колону російських нацистів.

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