У Запорізькій області російські військові обстріляли автобуси з евакуйованими сім'ями. Постраждали діти. Четверо неповнолітніх зараз у лікарні, двоє — у тяжкому стані. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

До Бердянська для евакуації цивільних було направлено 26 автобусів. Вони мали привезти сім'ї, що вирвалися з Маріуполя, переважно жінок та дітей, у Запоріжжя. Коли транспортна колона проїжджала Пологівський район, її обстріляли.

«Чотири дитини доставлені до лікарні. Троє дітей потрапили під обстріл у Пологівському районі. Сім'ї їхали з Маріуполя, рятувалися. Одна дитина у важкому стані. Ще одна родина потрапила під обстріл у Кам'янському, також дитина у тяжкому стані», — розповів голова області.

Нагадаємо, евакуація людей із найближчих передмість Києва також проходила під обстрілами. 4 березня російські військові розстріляли автомобіль, у якому із Гостомеля намагалася виїхати родина.

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