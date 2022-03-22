Окупанти двічі за ніч обстріляли батьківщину Зеленського з «Градів»: зруйновано будинки

У ніч на вівторок, 22 березня, окупанти з «Градів» обстріляли два населені пункти під Кривим Рогом.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Під удар попали село Мала Костромка та Зеленодольськ. Востаннє — о 05.20 ранку. Зруйновано житлові будинки. За попередніми даними, жертв немає», — зазначив він.

Олександр Вілкул анонсував о 12:00 п'яту електричку з Апостолового на Кривий Ріг для виїзду всіх бажаючих.

«Тим, хто не може зупинитися у знайомих або родичів, ми допомагаємо з розселенням. На решті напрямків ніч пройшла рівно», — додав він.

За інформацією «Першого міського», українській армії вдалося знищити «Гради», які обстрілювали регіон.

Раніше голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника Ради оборони регіону Микола Лукашук заявляв, що українська армія посилює оборону на Херсонському напрямку — Кривий Ріг, Зеленодольськ, Апостолове, Нікополь.

Ілюстративне фото зі сторінки Олександра Вілкула у соціальних мережах

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