Поїхав фотографувати бойові дії: під Києвом пропав відомий український журналіст

Відомий український документаліст Максим Левін зник у районі Вишгороду Київської області. Він був у районі бойових дій із фотоапаратом. Про це повідомляє Євгенія Мазур у Facebook.

«Макс Левін поїхав на власному автомобілі фотографувати бойові дії 13 березня. Він залишив автомобіль біля села Гута Межигірська і пішов у бік села Мощун. З його телефону надійшло повідомлення об 11:23, після чого він більше не виходив на зв'язок і не з'являвся у мережі», — йдеться у повідомленні.

Вона зазначила, що у районі, де працював журналіст, проходили досить інтенсивні бойові дії. У зв'язку з цим друзі і колеги Левіна вважають, що він міг отримати поранення або потрапити в полон до російських військових.

Варто зазначити, що Левін працює як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор для багатьох українських та міжнародних видань. Зокрема, він співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його фото публікували такі видання, як Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World News, The Moscow Time, Elle, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine (RFE/RL).

Нагадаємо, 12 березня у Каховці Херсонської області зник місцевий журналіст Олег Батурін. Колеги підозрювали, що його викрали окупанти. Наступного дня депутати Європарламенту виступили із заявою, в якій поклали на Росію відповідальність за викрадення українського журналіста та вимагали звільнити його. 20 березня Батурин через вісім днів повернувся додому і розповів — майже весь час він сидів із низько нахиленою або вкритою головою, бо окупанти боялися, що він може побачити їхні обличчя.

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