У Києві після обстрілу нацистів загорілися два будинки і вантажівка

Російсько-фашистські війська у вівторок, 22 березня, знову обстріляли Київ. Внаслідок ворожої атаки спалахнули дві будівлі та вантажівка. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.



Інформація про пожежу в Оболонському районі, по якому окупанти випустили смертоносну «Точку-У», надійшла рятувальникам близько 13:10. Локалізувати пожежу вдалося о 14:38, а повністю ліквідувати о 15:00.

На місці працювали 20 рятувальників та чотири одиниці техніки. Про перебіг рятувальної операції розповіли на відео.

Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Раніше Zомбі-путлеристи обстріляли дитячу лікарню у Сєвєродонецьку Луганської області, який ворог намагається взяти у кільце. На щастя, ніхто не постраждав.

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