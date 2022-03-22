«Даю 100 доларів за палія»: мер на Рівненщині оригінально бореться з пожежами

Міський голова Здолбунова Владислав Сухляк записав відео, де засудив наслідки спалювання трави місцевими жителями. Такі дії він назвав диверсіями та навіть пообіцяв з власної кишені 100 доларів за впійманого палія: «Сьогодні це прирівнюється до диверсій. Хто тільки попадеться, ніхто з адмінпротоколами розбиратися не буде. Сьогодні воєнний стан, тому звинувачуйте себе. Якщо хтось буде замічений, я думаю, ви здогадуєтеся, що може бути. За впійманого палія обіцяю винагороду розміром 100 доларів».

Жителі Здолбунова позитивно відреагували на таку ініціативу й запропонували міському голові «кидати у вогонь» тих, хто у такий складний для країни час шкодить природі та додає зайвого клопоту ДСНС.

Оригінальний спосіб боротьби з паліями мають і на Полтавщині. Там їх за ініціативою ОВА оштрафували на 6150 гривень та призначили по 15 діб громадських робіт, під час яких доведеться копати траншеї для оборони області.

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