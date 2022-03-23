29.44 / 30.97 32.77 / 34.70
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Броньований «Мерседес» українського кримінального авторитета спас життя 4 спецпризначенцям

22:18 23 березня 2022
Мерседес Андрія Недзельского

У рамках розслідування кримінальної справи в авторитета «Нєдєлі» (Андрія Недзельского) було вилучено броньований «Мерседес Гелендваген» вартістю не менше 500 тисяч доларів. Машина знаходилася під арештом на майданчику держпідприємства «СЕМАТ» міністерства юстиції України.

Згідно з Законом про воєнний стан, її було вилучено і передано нашим оборонцям, розповів на своїй сторінці в Телеграм радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Вчора в ході штурму окупованого рашистами Ірпеня цей броньований «Мерседес» спас життя 4 українським спецпризначенцям з підрозділу поліції «Корд».

«Якби вони були у звичайній автівці, то гарантовано загинули б. Закликаю й інших кримінальних авторитетів віддати свою „броню“ на фронт. Від російських ракет та бомб вона вас не врятує. А життя бійців точно буде в більшій безпеці», — зауважив Геращенко.

Ранее сообщалось, что Россия планирует наводнить фальшивыми рублями оккупированные территории Украины

2335

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

як зберігати яйця

Будуть свіжими пів року: як без холодильника зберігати яйця та інші продукти

Мерседес Андрія Недзельского

Броньований «Мерседес» українського кримінального авторитета спас життя 4 спецпризначенцям

Москва

ФСБ готує теракт у великому російському місті із сотнями жертв, — інсайдери

Сергій Пантелюк з дружиною

«Так і не взнав, що став батьком»: в день загибелі 24-річного лейтенанта дружина народила йому донечку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.