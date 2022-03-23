Броньований «Мерседес» українського кримінального авторитета спас життя 4 спецпризначенцям

У рамках розслідування кримінальної справи в авторитета «Нєдєлі» (Андрія Недзельского) було вилучено броньований «Мерседес Гелендваген» вартістю не менше 500 тисяч доларів. Машина знаходилася під арештом на майданчику держпідприємства «СЕМАТ» міністерства юстиції України.



Згідно з Законом про воєнний стан, її було вилучено і передано нашим оборонцям, розповів на своїй сторінці в Телеграм радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Вчора в ході штурму окупованого рашистами Ірпеня цей броньований «Мерседес» спас життя 4 українським спецпризначенцям з підрозділу поліції «Корд».



«Якби вони були у звичайній автівці, то гарантовано загинули б. Закликаю й інших кримінальних авторитетів віддати свою „броню“ на фронт. Від російських ракет та бомб вона вас не врятує. А життя бійців точно буде в більшій безпеці», — зауважив Геращенко.

Ранее сообщалось, что Россия планирует наводнить фальшивыми рублями оккупированные территории Украины

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