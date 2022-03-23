Окупанти обстріляли Подільський район Києва: є жертви

У Києві російська армія знову обстріляла Подільський район. Під обстрілом опинилася парковка торговельного центру. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За інформацією міського голови, під час обстрілу одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, вранці 23 березня ворожа армія обстріляла Святошинський та Шевченківський райони Києва, під час обстрілу було пошкоджено торговий центр, багатоповерхівки та приватний сектор. 21 березня під час обстрілу ворогом торгового центру в Подільському районі Києва загинули вісім людей.

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