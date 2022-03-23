Під час весільної церемонії батьки нареченої під звуки сирен ховались у підвалі

«Вчора в Афулі (Ізраїль) було весілля. Наречений та наречена познайомилися у соціальних мережах. Його звуть Сагі, гадаю, що раніше це ім'я було Сергій, — розповіла Ліна Городецька на своїй сторінці у ФБ. - А її звуть Марина. Він — мешканець Афули, а вона з західноукраїнського містечка Кам'янець-Подільський. А кохання прийшло, хай навіть на відстані.

Сагі поїхав до Марини, і коли виявилося, що так, це кохання — молоді люди вирішили об'єднати свої долі під хупою. Марина репатріювалася до Ізраїлю. Але проблема в тому, що її батьки Яків та Поліна залишилися в Україні та приїхати до доньки на весілля у ці тяжкі дні не змогли. А весілля таки відбулося. І транслювалося у прямому ефірі, щоб батьки нареченої відчули себе поруч.

Володимир, батько Саги, сказав, що хоч весілля проходило в Афулі, серця всіх були поряд із рідними, які залишилися в Україні. Коли під час весільної церемонії залунали сирени, батьки Марини пішли до підвалу, а потім повернулися. Весільний зал був прикрашений жовто-блакитними кульками, які наприкінці урочистостей наречений і наречена відпустили в небо з одним проханням, щоб швидше закінчилася війна. Фотографії зробив Аві Мізрахі, господар залу урочистостей, який сказав потім, що це було одне з найбільш зворушливих весіль у його залі…"

Нагадаємо, у Калуші пара одружилася у бомбосховищі.

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