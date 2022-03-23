В Києві під час ракетного обстрілу рашистами Подільського району загинула російська журналістка

Під час виконання редакційного завдання від обстрілів окупанта загинула журналістка російського опозиційного видання The Insider. Сталось це у Подільсьму районі Києва. Про це повідомили її колеги.

«Журналістка The Insider Оксана Бауліна загинула під обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання. Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл. З нею загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, поранені й госпіталізовані, — йдеться в повідомленні видання. — The Insider висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Оксани. Ми продовжимо висвітлювати війну в Україні, у тому числі й такі військові злочини Росії, як обстріли житлових районів, де гинуть мирні жителі та журналісти».

Відомо, що Оксана Бауліна свого часу була випусковим редактором на сайті «Відкрита Росія», працювала у штабі російського політика Олексія Навального, у «Фонді боротьби з корупцією», була одним із активних творців ютуб-телебачення Навального.

Бауліна жила у Варшаві після того, як рік тому виїхала із Росії. Три місяці тому почала працювати в редакції Insider. Коли почалась війна, журналістка вирушила до України, де зробила кілька репортажів зі Львова та Києва.

На жаль, це не перша втрата серед журналістів під час війни. Тиждень тому під час обстрілу російської артилерії на Київщині разом з оператором Fox News П'єром Закржевскі, громадянином Ірландії, загинула українська журналістка Олександра Кувшинова.

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