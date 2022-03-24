Трагедія під Запоріжжям: троє підлітків грали з боєприпасом, який здетонував

Російсько-українська війна множить кількість дитячих смертей. Частина малюків гине під завалами будинків разом із батьками, інші стають жертвами ворожої кулі, але є й ті, яких губить споконвічна цікавість. Так, у селі Обільне Мелітопольського району троє підлітків знайшли небезпечний предмет (ймовірно міну або вибухонебезпечний боєприпас) і гралися з ним, поки він не здетонував.

«Діти 2007, 2008, 2009 років були госпіталізовані до Мелітопольської лікарні. Дитина 2008 року знаходиться в реанімації» , — повідомили в обласній адміністрації.

Керівництво області наполегливо закликає місцевих жителів роз'яснювати дітям усі небезпеки подібних ігор, адже ворог не гребує нічим і може встановлювати снаряди, що мають вигляд іграшки, мобільного телефону, кулькової ручки — начиненими вибухівкою можуть бути будь-які предмети.

До того ж найнебезпечніші протипіхотні «міни-метелики» мають незвичайну форму, а їх корпус, виготовлений з пластику, навіть може бути різного кольору.

Нагадаємо, на початку березня у київському метро затримали небезпечних диверсантів, які ховали у плюшевих ведмедиків… боєприпаси.

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