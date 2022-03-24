Удар окупантів по Ізюму: під завалами можуть залишатися більше 30 людей

Окупанти знову атакували з повітря місто Ізюм на Харківщині. Під завалами наразі за різними даними залишаються понад 30 людей, проте рятувальники не можуть дістатися до них без спецтехніки, повідомив заступник мера міста Володимир Мацокін.

За його словами, у момент авіаційної атаки з боку російських окупантів у будинку перебували мешканці. Декілька поверхів будинку впали і привалили собою локальне укриття.

Наразі рятувальники вирішують питання про пошук спеціальної техніки, і самотужки намагаються розібрати завали, щоб врятувати людей.

Зазначимо, що внаслідок авіанальоту, який рашисти вчинили в ніч з 2 на 3 березня, в Ізюмі загинули шестеро дорослих та двоє дітей, а вже 24 березня військові злочинці атакували з повітря Харків — загинули шестеро людей, які стояли в чергу за гуманітарною допомогою.

Фото Громадське

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