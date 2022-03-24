Смерть від рук путінських убивць: у Маріуполі через бомбардування росіян загинули мати з дитиною та бабуся

В Маріуполі, нелюдською блокадою якого керує путінський генерал Сухоруков, під завалами притулку загинули троє жінок — 38-річна Тетяна Плохих, її 9-річна донька Варя та її бабуся — Жанна Ростовська. У живих залишилися лише чоловік загиблої жінки Ілля, їхня старша донька та племінниця.

Сім'я до війни

З початком обстрілів міста сім'я збиралася їхати до Дніпра, проте не встигла цього зробити, пише Обозрєватєль із посиланням на кузину загиблої Ірину (вона 8 років тому була змушена виїхати з Донецька).

«Ми зателефонували Тані в перший день війни. Я запитала, чи збираються вони їхати. Таня сказала, що якщо обстановка буде небезпечною, то вони поїдуть у Дніпро. Тоді ще ніхто не міг подумати що буде так. Ми одразу поїхали з Києва за кордон, тому що ми самі з Донецька і чудово знаємо, що таке Росія. Нам уже доводилося вісім років тому втрачати свій будинок, починати все з нуля. І тепер війна знову прийшла до нас», — сказала Ірина.

За її словами, під час розмови телефоном 28 лютого Тетяна запевняла, що обстановка нормальна, а вже 2 березня — повідомила, що вони з дітьми, мамою Жанною, її рідною сестрою Оленою та 4-річною племінницею Іллі перебралися до підвалу приватного будинку діда. Після 5 березня зв'язок із сім'єю зник, і лише у 20-х числах зателефонував Ілля, він дуже швидко сказав, що 14 березня до підвалу потрапив снаряд.

За його словами, Таня загинула на місці, а дорогою до лікарні померла її мама. Молодша дочка, 9-річна Варя померла вже у лікарні. Ховати її забрав Червоний Хрест.

Ілля досі перебуває у підвалі зі старшою донькою та 4-річною племінницею. За його словами, вийти з підвалу не можна — на дахах сидять «днрівські"-снайпери, які вони стріляють у мирних людей.

До того ж рашисти почали вивозити маріупольців до Росії, залякуючи їх тим, що «Запоріжжя вже не приймає, а Одесу здали». Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

Нагадаємо, напередодні ворожий снаряд убив у Маріуполі та юну українську гімнастку Катерину Дьяченко.

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