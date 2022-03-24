29.46 / 30.95 32.72 / 34.50
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Мелітополі рашисти викрали 75-річного батька журналістки, щоб змусити її співпрацювати з окупантами

17:39 24 березня 2022
Світлана Залізецька з батьком

Хоча Мелітополь тимчасово окупований російськими військами, місцеве інтернет-видання «РІА-Мелітополь» детально висвітлює проукраїнські мітинги, які проходять в місті, займає патріотичну позицію. Ворог намагається залякати редакторку цього видання Світлану Залізецьку. Вони провели в її дому незаконний обшук та викрали 75-річного батька журналістки Йосипа.

— Ми обійшли три точки у Мелітополі, куди окупанти забирають людей, ніде батька немає, — сказала у коментарі Національній спілці журналістів України Світлана Залізецька. - У «комендатурі» росіян відповіли, що всіх відпускають після розмов. Ми у відчаї. Продовжуємо пошуки.

Національна спілка журналістів України розцінює цю ситуацію як шантаж, залякування з метою змусити видання, яке очолює Залізецька, висвітлювати події так, які до вподоби окупантам. Спілка вимагає негайно відпустити літнього чоловіка, припинити знущання з нього та його родини.

Раніше звільнений з полону орків міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів, як протягом семи годин його возили містом з мішком на голові, після чого кинули у камеру.

Колаж «ФАКТІВ»

603

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Наляканий путіним блок НАТО зробив заяву за підсумками саміту: що обіцяють Україні

Наляканий путіним блок НАТО зробив заяву за підсумками саміту: що обіцяють Україні

полонений чеченець

«Росіяни розстрілюють колони наших»: полонений чеченець розповів землякам правду про війну в Україні

як зберігати яйця

Будуть свіжими пів року: як без холодильника зберігати яйця та інші продукти

Переговори

У Зеленського розповіли про зміну настроїв делегації РФ на переговорах

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.