У Мелітополі рашисти викрали 75-річного батька журналістки, щоб змусити її співпрацювати з окупантами

Хоча Мелітополь тимчасово окупований російськими військами, місцеве інтернет-видання «РІА-Мелітополь» детально висвітлює проукраїнські мітинги, які проходять в місті, займає патріотичну позицію. Ворог намагається залякати редакторку цього видання Світлану Залізецьку. Вони провели в її дому незаконний обшук та викрали 75-річного батька журналістки Йосипа.

— Ми обійшли три точки у Мелітополі, куди окупанти забирають людей, ніде батька немає, — сказала у коментарі Національній спілці журналістів України Світлана Залізецька. - У «комендатурі» росіян відповіли, що всіх відпускають після розмов. Ми у відчаї. Продовжуємо пошуки.

Національна спілка журналістів України розцінює цю ситуацію як шантаж, залякування з метою змусити видання, яке очолює Залізецька, висвітлювати події так, які до вподоби окупантам. Спілка вимагає негайно відпустити літнього чоловіка, припинити знущання з нього та його родини.

Раніше звільнений з полону орків міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів, як протягом семи годин його возили містом з мішком на голові, після чого кинули у камеру.

Колаж «ФАКТІВ»

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