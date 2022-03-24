Російські окупанти розстріляли сина депутата з Гостомеля

За звірства та воєнні злочини окупаційних військ Путін обов’язково постане перед Міжнародним судом. Проте наразі війна продовжується, і кожен день гинуть невинні люди. Про чергову трагедію повідомила у ФБ мама вбитого на Київщині у Гостомелі Сергія Захлюпаного Наталія.

«Ще 15 березня я звернулася до жителів селища з проханням повідомити про місце перебування сина, зв’язок із яким перервався… Та сталось непоправне, — пише Наталія Захлюпана. — 23 березня був найгірший день в моєму житті. Нам подзвонили і повідомили страшну новину, що мого сина Сергія розстріляли окупанти пострілом в голову, знайшли його біля гаражів, зібралися знайомі та сусіди, які впізнали. Потім змогли біля будинків його поховати (тимчасово). За що їм низький уклін до землі. Страшнішого болю я не відчувала, це рана на серці, а рани ніколи не загоюються, рубець все одно буде. Бо діти для нас найголовніші в нашому житті. Не пробачимо, не забудемо цього ніколи… Нехай Бог вас всіх береже. Слава Україні!»

Відомо, що батько вбитого Володимир Захлюпаний — директор Гостомельського ліцею № 1 (колишня Ірпінська школа № 13), депутат Гостомельської селищної ради.

Нагадаємо, сенат США оголосив Путіна воєнним злочинцем.

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